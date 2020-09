Op de werkvloer met adviseur hulpmiddelen Guy Clerx: ‘Mensen helpen met alledaagse handelingen’

BREDA – Guy Clerx uit Langeweg fietst elke dag naar zijn werk Etten-Leur. Fluitend, want zijn job bestaat uit het adviseren over en het bijdragen aan een betere levenskwaliteit van zijn klanten. Samen met twee compagnons is hij eigenaar van Mobiliteit & Comfort.

Een winkel in comfort- en mobiliteitshulpmiddelen. Enthousiast vertelt hij over zijn functie, waarvoor in 1991 de basis werd gelegd. “Mijn vader had een soortgelijk bedrijf in Leiden, de stad waar ik destijds informatica studeerde, wat goed van pas kwam voor het digitaliseren van zijn administratie. Terwijl ik achter de computer zat, hielp mijn vader de klanten. Dát wilde ik ook: mensen helpen die problemen ondervonden in alledaagse handelingen”, vertelt Clerx.

Guy laat zich omscholen en komt terecht bij een groot bedrijf gespecialiseerd in hulpmiddelen. “Daar heb ik twaalf jaar gewerkt als adviseur hulpmiddelen voor ouderen en kinderen. Een bedrijf met driehonderd werknemers. Het hulpmiddelenbedrijf leverde onder meer aan gemeenten. De riemen van aanbesteding werden echter steeds strakker aangetrokken, iets dat ten koste ging van de klant”.

Kleinschalig

Clerx stapt om die reden op, bijgestaan door Peter en zijn vrouw Marja. “In 2013 ontstond het plan om samen iets in deze branche op te zetten, kleinschalig, met de focus op klantgerichtheid. Al zoekende kwamen we op dit pand aan de Bisschopsmolenstraat 91 terecht. Met hulp van familie hebben we het huiselijk ingericht. Op 14 februari 2014 openden we onze deuren.” Dagelijks haalt Clerx voldoening uit zijn werk. Een voorbeeld: “Soms worstelen mensen jarenlang met een probleem, zoals zelfstandig eten. Met een simpele oplossing zoals gebogen bestek kunnen mensen weer zelfstandig eten”. Complexe fauteuils vindt hij ook een uitdaging: “Maatwerk, op de lichaamsvormen gemaakt. Complex, maar geweldig om daarmee succes in levenskwaliteit te boeken”.

Werkplaats

Het thuisbezorgen van hulp- en mobiliteitsmiddelen is voor Guy Clerx vanzelfsprekend. Zo ook het uitvoeren van reparaties en onderhoud in de werkplaats die aan de winkel grenst. Boos wordt Clerx van ‘cowboys’ in de branche: “Ondernemers die slechts één doel hebben: een flinke omzet genereren zonder zich te bekommeren om de klant”.

Clerx geeft uitleg over het zorgsysteem. “Mensen met een medische indicatie kunnen een beroep doen op de reguliere voorzieningen die vaak uit depot komen, dus tweedehands. Met wat meer moeite kan echter ook een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd worden, wat meer keuzevrijheid geeft”.

Cowboys

Schrijnend vindt Clerx de cliënten die met een PGB in de kluwen van ‘cowboys’ terechtkomen en hierdoor grof te veel betalen of ondeugdelijk materiaal kopen. “Om die reden hebben wij een contract met de gemeente Etten-Leur. Mensen met een PGB worden naar onze winkel doorverwezen en sinds juli hebben wij ook een overeenkomst met Avoord in Zundert”.

Voor Clerx is niet alles in geld te vertalen, zo getuigt het geduld waarmee hij een klant helpt die na aankoop tevreden de winkel verlaat. Na een dag van afwisselend werk zet de Moerdijker weer koers richting Langeweg. Fluitend, want hij heeft mensen weer een stukje zelfstandigheid teruggegeven.