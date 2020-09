Maurice Steijn: 'Deze week duidelijkheid over toekomst Van Hooijdonk'

BREDA - NAC-trainer Maurice Steijn wil Sydney van Hooijdonk graag bij NAC houden. Dat vertelde hij gisteren toen hij aanschoof bij de liveshow van Voetbal International. Hier besprak hij onder meer de toekomst van Sydney van Hooijdonk.

Presentator Kees Jansma confronteerde de trainer met het aantrekken van Mario Bilate. ''Misschien denkt Van Hooijdonk wel 'dit is een concurrent die nodeloos wordt aangetrokken'.'' Steijn gaf vervolgens aan met alle spitsen, ook Van Hooijdonk, overlegd te hebben over het feit dat ze nog een spits wilden aantrekken. Hij geeft ook aan Sydney niet kwijt te willen.

''Sydney wil natuurlijk graag spelen'', aldus Steijn. Als dit niet bij NAC kan dan ergens anders zou Van Hooijdonk er zelf over hebben gezegd volgens Steijn. De trainer geeft aan dat hij hoopt maandag meer duidelijkheid te hebben over het wel of niet aanblijven van Van Hooijdonk. Later in de uitzending nuanceerde Steijn die uitspraak en zei hij in de loop van de week meer duidelijkheid te hebben.

Mede door de blessure van de nieuwe spits, Bilate komt Van Hooijdonk de laatste tijd aan veel minuten. Hij vult deze ook zeker niet onverdienstelijk in. Van Hooijdonk maakte in zijn laatste vier duels evenveel doelpunten. En dan speelde hij nog niet eens altijd de volledige 90 minuten. Ook afgelopen zaterdag was de spits weer van waarde met een assist en verdiende strafschop. De strafschop werd overigens door een teamgenoot gemist.