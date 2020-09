Weerbericht Breda: 'Wisselvallig koel slot van nazomerse september'

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 28 september en de komende dagen.





Een lagedrukgebiedje ligt over het noorden van het land. Een eraan verbonden regengebied trekt over Brabant. Vanaf dinsdag komen fronten vanaf de Oceaan dichterbij. Vooral vanaf donderdag gaan die regen brengen.



Verwachting voor maandag 28 september 2020

Het is grijs bewolkt met lichte regen en/of motregen. Later op de middag ook droge momenten. De noordwestenwind is zwak tot matig (2 of 3 Beaufort). De temperatuur stokt bij een graad of 13. Het voelt frisjes aan.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Het is meestal bewolkt met soms nog wat regen. De wind is gedraaid naar zuidwest en zwak. De aangevoerde lucht is iets zachter met maxima tot 16 graden.

Woensdag

De dag begint met opklaringen, later op de dag meer wolken. Het blijft droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind en 18 graden.

Donderdag

Het is bewolkt met regen. De matige zuidoostenwind draait naar noordwest. Het kwik valt terug naar 15 graden.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor maandag 28 september 2020

Zon op: 07:36 uur

Zon onder: 19:24 uur

Daglengte: 11:48 uur



Zo was het weer zondag 27 september 2020

Maximumtemperatuur: 16,2 graden

Minimumtemperatuur: 12,0 graden

Neerslag: 14,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden

Weersverwachting opgesteld maandag 28 september 2020 om 12:00 uur