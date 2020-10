Wouter Schelvis: 'Ik gun iedereen de kans om te sporten'

BREDA - In de rubriek ‘ Held van de Maand’ zetten we mensen in het zonnetje die zich op onbaatzuchtige wijze langdurig inzetten voor anderen. Deze keer een man uit de sportwereld, die zeker bij atletiekliefhebbers bekend is. Wouter Schelvis schrijft niet alleen over atletiek, maar zet zich al zijn hele volwassen leven in voor aangepast sporten. Ook in zijn werk houdt hij zich bezig met toegankelijkheid.

Toen A.V. Sprint in 1983 een kunststof baan kreeg zag hij meteen kansen. Samen met Thea Martens ging hij zich bij deze vereniging inzetten voor de afdeling aangepast sporten. Inmiddels is aangepast sporten bij heel veel sportverenigingen mogelijk. Maar ook al is er veel bereikt, Wouter blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden en kansen.

Werk, sport en hobby lopen bij Wouter nogal door elkaar, omdat er één grote gemene deler is: aandacht voor toegankelijkheid.

Sport

“Ik hou van atletiek, zelf hou ik erg van trailrunning: grotendeels onverhard en liefst in de bergen, over smalle paadjes. Sport is voor mij (en voor ons gezin) enorm belangrijk. Daarom gun ik dat ook iedereen. Als je ziet hoe mensen groeien als ze merken dat ze ook kunnen sporten, ook resultaten kunnen boeken, dat is geweldig. Je ziet het zelfvertrouwen groeien, dat vind ik zo mooi. Bij Sprint zijn we in ’83 begonnen met de afdeling aangepast sporten, destijds waren dat vooral rolstoelers. Nu is dat heel groot geworden, onze ‘specials’ zijn belangrijk in de vereniging. Met Thea samen heb ik ook al vrij snel de eerste mytylscholensportdag georganiseerd, daaruit is later de Kidsdag ontstaan. Kinderen met en zonder beperking sporten en spelen op die dag met elkaar, dat is echt een jaarlijks hoogtepunt. Helaas kan ook dat dit jaar niet doorgaan, we hopen dat het volgend jaar weer wel kan.”

Respect

“Ik benader mensen met een beperking net zoals een ander. Ik hou niet van gepamper, daarmee behandel je de ander niet als gelijkwaardig. Pas de laatste 10, 15 jaar is er een kentering en zijn veel mensen met een beperking zelfstandiger en veel mondiger geworden, de samenleving moet daar soms nog een beetje aan wennen. Ik weet nog dat ik een keer in een rolstoel de baan op ging en dat mensen vonden dat ik daardoor spotte met een rolstoeler. Nou niet dus, ik wil me gewoon proberen te verplaatsen in de ander. Er is ook zoveel humor bij die sporters, ze maken grappen over hun beperkingen die ik niet durf te herhalen!”

Breda Gelijk

“Ik vind het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot wat onze stad biedt, daarom ben ik ook betrokken bij Breda Gelijk. Daarin loopt Breda voorop, al is het heel jammer dat bijvoorbeeld bij de tijdelijke brug in de Belcrumhaven niet is gedacht aan mensen in een rolstoel. In het algemeen doet Breda het goed, ik zie dat er bij de gemeente ook steeds meer mensen meedenken. En natuurlijk blijft er werk aan de winkel! ”

Wil jij ook aangepast sporten in of rond Breda? Kijk op www.unieksporten.nl/brabant. Wil je de lange versie van dit verhaal lezen? Ga dan naar www.deheldenvanbreda.nl