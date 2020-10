Aan de keukentafel met Mattijs Manders: 'Ik begin de boel langzaam onder controle te krijgen'

BREDA - Breda is een dynamische stad die bruist van de ondernemers. Maar wat drijft hen? Wat is hun motivatie? En waar liggen zij ‘s nachts van wakker? In ‘Aan de keukentafel met’ gaan we in gesprek met Bredase ondernemers. Deze week: Mattijs Manders.

Mattijs Manders is sinds 1 juni van dit jaar algemeen directeur van NAC. Het jaar ervoor was hij dat van de Eredivisie CV en van mei 2016 tot juli 2019 bij ADO Den Haag.

Na een carrière in de financiële wereld ben je in het betaalde voetbal terechtgekomen. Waar begon je aan?

"Ik werd op een bepaald moment commercieel directeur bij Graydon, dat toen al sponsor was van Sparta Rotterdam. In mijn functie daar werd sponsorship een van mijn verantwoordelijkheden. Bij Sparta heel veel nagedacht over de strategie en dergelijke. Dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Toen Sparta degradeerde naar de Eerste Divisie zijn we daar nog een jaar mee doorgegaan, maar qua exposure zet je dan wel drie stappen terug. Eigenlijk helemaal niet interessant voor een bedrijf als Graydon. Toen hebben we nagedacht over een voetbalpraatprogramma samen met RTL. Toen ik daar op tv zat, had ik, toeval of niet, een lunchafspraak met de eigenaar van ADO Den Haag. Op het eind van die afspraak vroeg hij of ik algemeen directeur van de club wilde worden. Ik was daar eigenlijk niet naar op zoek, maar heb mijn hart gevolgd. Dat was in 2011. Ik moet wel zeggen dat ik na zes maanden alweer vertrokken was. Ik heb daarna enkele jaren wat andere dingen gedaan en in 2016 werd ik opnieuw benaderd door ADO."

Welke afwegingen heb je voor jezelf gemaakt om in de voetbalwereld en dus de topsport te stappen?

"Ik vind topsport iets magisch hebben. De gedrevenheid, de passie, de blik op het behalen van resultaat en alles aan de kant zetten om je doel te bereiken, vind ik gewoon heel mooi. Daar ontbreekt het wel eens aan in het bedrijfsleven. Ik wil die mentaliteit niet alleen op het voetbalveld zien, maar in de hele organisatie. Verder vind ik dat de emotie die erbij komt kijken met geen bedrijf te vergelijken is. En dat is niet altijd leuk. Het is nogal een verschil of je drie wedstrijden achter elkaar wint of er drie achter elkaar verliest. Maar je moet niet naast je schoenen gaan lopen als je een paar keer wint en niet meteen te negatief worden als je een paar keer verliest. Het heeft ook niks met het beleid van de club te maken. Het beleid is het uitstippelen van een visie en hoe je daar wil komen. Ik geloof ook niet in een plan van 40 pagina's. Dat verdwijnt in de la. De kracht is om op één A-viertje uit te leggen wat je visie is en hoe je dat wil gaan doen."

Je bent nu drie maanden bezig bij NAC. Hoe is die eerste periode verlopen?

"Ik begin langzaam de boel onder controle te krijgen, waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat we klaar zijn. We staan aan het begin van hopelijk veel mooie dingen. Mijn eerste prioriteit was om de voetbalkant zo snel mogelijk te laten draaien. Met het aantrekken van Maurice Steijn als trainer en zijn staf denken we competitief te zijn in deze jaargang. We zijn bewust een contract met hem aangegaan voor drie jaar. Daar gaat een soort vertrouwen en stabiliteit vanuit en daar ontbrak ik het in mijn ogen bij NAC aan. Als je een trainer een contract van een jaar geeft, geef je hem eigenlijk al een bepaalde onzekerheid mee. Maurice is een trainer die past bij de club en de kwaliteit heeft om om te gaan met de druk die bij een club als NAC eigenlijk altijd aanwezig is. Ik werk heel nauw samen met de trainer en de technisch directeur. Die laatste komt nog."

Wat is de volgende stap?

"Er zijn veel mensen weggegaan bij NAC. De een uit zichzelf, de ander gedwongen. Er is ontzettend veel kennis en kwaliteit de organisatie uitgegaan. We moeten ons toch een beetje voorbereiden op wat er gaat gebeuren als we promoveren, maar ook als dat niet het geval is. Je moet twee scenario's hebben. Verder moeten we investeren in het bedrijf NAC. Uiteindelijk moeten we een gezonde club zijn die mee voetbalt tussen plek 6 en 12 in de Eredivisie, met af en toe een uitschieter naar boven of naar beneden. Financieel gezond met ieder jaar één of twee goede transfers, blijvend investeren in de jeugdopleiding, kijken hoe we de stadionexploitatie beter kunnen organiseren. Qua omzetniveau moeten we echt wel fors omhoog. Je stadioncapaciteit maal duizend is een beetje het omzetniveau waar je als club uit zou moeten komen. Bij NAC zou dat 19 miljoen zijn op Eredivisie-niveau en daar zit NAC nooit op volgens mij. We hebben een relatief oud stadion met relatief weinig skyboxen en die heb je echt wel nodig om aan dat getal te komen. We moeten kritisch kijken naar ons eigen businessmodel. We zijn in mijn ogen iets teveel stoeltjesverkoper en ik wil veel meer vanuit een sponsorpiramide de club opnieuw een beetje gaan inrichten."

Hoe beleef je zelf het avondje NAC?

"Nu door corona speelt dat minder, maar normaal zit je op een wedstrijddag op kantoor en zo'n twee uur voor de match lopen die pleinen langzaam vol met supporters. De spanning bouwt zich langzaam op tot een climax. Ik ben zelf heel a-relaxt als ik een wedstrijd van NAC kijk. Ik kwam bij NAC al langer vanwege de sfeer. Het is hier echt een voetbalbolwerk. Maar op het moment dat je er werkt wordt je gegrepen door de club, de mensen erachter, de supporters. En daar maak je heel snel onderdeel van uit. Mensen hebben bij een voetbalclub overigens vaak het beeld van geoliede machines met daarachter een heel marketingapparaat en een enorme organisatie. Dat is dus niet zo. Vaak moeten voor een wedstrijd op het laatste moment nog allerlei dingen geregeld worden, maar dat ziet de buitenwereld niet."

Met wie zou je zelf wel eens een half uurtje of langer aan de keukentafel willen zitten?

"Paul Depla. Ik heb hem al eens ontmoet. Ik vind hem echt een burgemeester die in de samenleving staat. Hij heeft een mening, is bereid om te luisteren en heeft het beste voor met de stad Breda. Ik vind hem echt een ondernemende burgemeester. Als NAC-bestuurder ben ik ook blij met hem. Hij is bereikbaar en dat vind ik voor een burgemeester erg belangrijk."

Naam: Mattijs Manders (51)

Functie: Algemeen directeur

Burgerlijke staat: Getrouwd met Lindy. Twee zonen Olivier (17) en Mats (14), respectievelijk 5- en 2-vwo in Den Haag.

Podcast of boek: "Ik beluister graag Podcasts. Mijn voorkeur gaat daarbij, sinds enkele maanden niet verrassend denk ik, uit naar NAC. Die van BN/De Stem is wat objectiever, die van B-Side Rats is ook mooi, maar vaak wat opportunistischer. Maar ook NAC Praat van De Rat heeft weer haar eigen identiteit. NAC is natuurlijk echt een voetbalbolwerk. Je wordt gegrepen door de club, de mensen er achter, de supporters et cetera. En daar maak je heel snel onderdeel van uit."