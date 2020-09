Amphia ziekenhuis meldt vier coronapatiënten op de intensive care

BREDA - Het Amphia Ziekenhuis heeft vandaag naar buiten gebracht dat er momenteel vier coronapatiënten op de intensive care liggen. Dat is voor het Bredase ziekenhuis een opvallende stijging. Wekenlang lagen er geen patiënten op de IC, en de eerste patiënt op de IC werd afgelopen donderdag pas gemeld.

Er worden in totaal 8 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in Amphia. Vier hiervan liggen er dus vier op de intensive care. Ruim drie maanden lang waren er geen meldingen van coronapatiënten op de IC in het Amphia ziekenhuis. In totaal heeft de IC van het Amphia ruimte voor in totaal 24 patiënten. De IC kan wanneer dat nodig is verder worden uitgebreid.

Totaal

Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 111 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. 343 mensen mochten na een besmetting en opname het ziekenhuis weer verlaten.

De intensive care van Amphia heeft een capaciteit van 24 bedden. Deze 24 IC-bedden zijn er zowel voor COVID-19-patiënten als voor de niet COVID-19-patiënten.