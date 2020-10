Trampolinemiddag voor jonge mantelzorgers: ‘Ze trekken naar elkaar toe’

BREDA- Het is de Week van de Jonge Mantelzorger. In Breda zetten StiB en Jongerenwerk - Surplus deze week jonge mantelzorgers in het zonnetje. Zij kunnen deelnemen aan tal van leuke en ontspannende activiteiten. Woensdag was er een trampolinemiddag bij Krazy Kangaroo voor jongeren van 8 tot en met 12 jaar.

Vol enthousiasme stonden ze klaar om een middag lekker op de trampolines te gaan springen. Jeugdige mantelzorgers konden even hun gedachten verzetten deze middag. ‘’Het was volledig volgeboekt’’, vertelt Saskia Wagenmakers, Coördinator jonge mantelzorgers bij StiB. ‘’We hebben de kinderen eerst opgevangen en hierna kregen ze een uitleg vanuit Krazy Kangaroo. Hierna kregen ze nog anti-slip sokken, wat de kinderen toch wel stoer vonden. Hierna konden ze lekker gaan springen.’’

‘’Wij vinden het erg belangrijk dit soort activiteiten te ondernemen’’, zegt Saskia. ‘’Kinderen kunnen hun gedachten verzetten en zien zo meteen dat ze niet de enige zijn met een ziek familielid. Ondanks dat ze elkaar niet altijd kennen, trekken ze naar elkaar toe.’’ Uiteindelijk komen de kinderen na een drukke dag op de trampoline met bezweette hoofdjes terug. Ze hebben nog een lekker zakje chips en een drankje op bij Krazy Kangaroo.

StiB en Jongerenwerk organiseren deze week nog een rondleiding bij reptielenhuis De Aarde, een chillmiddag, een muziekworkshop en een knutselmiddag.