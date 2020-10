Roken op station Breda vanaf vandaag verboden, verpakkingen krijgen make-over

BREDA - Roken op stations is vanaf vandaag niet meer toegestaan. In de afgelopen maand werden alle rookpalen, rooster en borden verwijderd. Zo ook op station Breda. Daarnaast krijgen de verpakkingen van sigaretten en shag een neutrale bruin, donkergroene kleur die het minder aantrekkelijk moet maken.

Roken is op stations vanaf vandaag verleden tijd. Het is niet langer toegestaan om hier een sigaret op te steken. Met het rookvrij maken zeggen NS en ProRail tegemoet te komen aan de wens van een grote meerderheid van de treinreizigers, die overlast ervaart van roken.

Het is overigens niet zo dat iemand die toch rookt meteen op de bon geslingerd wordt. In het begin zal men een waarschuwing geven aan mensen die toch staan te roken op het station. ''We verwachten niet dat het verbod veelvuldig ontdoken wordt”, zei ProRail-woordvoerder Coen van Kranenburg.

Verpakkingen

Het rookverbod op stations is niet de enige verandering voor rokers die vandaag ingaat. Sigaretten en shag worden vanaf nu in een neutrale verpakking verkocht. Tabaksverkopers mogen oude voorraad uitverkopen, maar alle nieuw geleverde rookwaar moet wettelijk verplicht op dezelfde manier zijn verpakt. Op de donkergroen-bruine pakjes mag naast de gebruikelijke waarschuwende teksten en afschrikwekkende foto’s alleen nog de naam van de fabrikant en informatie over de soort sigaret staan in een standaard lettertype.