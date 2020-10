Dit is hoe Brabant jongeren meer wil betrekken bij democratie

BREDA - De provincie Noord-Brabant komt met verschillende ideeën om invulling te geven aan het initiatiefvoorstel Kinderen en Democratie, dat in januari van dit jaar werd aangenomen. Een uitbreiding van het aantal schoolbezoeken, een kindervragenuurtje, een kindercommissaris en een KinderTop 300 moeten jongeren betrekken bij de democratie. Ook het versterken van een al bestaand jongerennetwerk zit in de aanpak.

Het voorstel Kinderen en Democratie werd ingediend op initiatief van Martijn de Kort (PvdA) en Arend Meijer (D66). Ze zijn blij met de voorgestelde acties: “De politiek neemt belangrijke beslissingen die ook kinderen aangaan. Volgens artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft ieder kind het recht om zijn of haar mening te geven over belangrijke zaken die hem of haar aangaan. Politici moeten serieus luisteren naar de mening van het kind, rekening houdend met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind”, aldus de indieners.

Uitbreiding van het aantal schoolbezoeken

Het huidige aantal schoolbezoeken gaat van 60 per jaar naar 188, in de periode 2020-2022. Tijdens de ontmoetingen in het provinciehuis of op de scholen ontmoeten de scholieren provinciale bestuurders en ambtenaren. Ze kunnen debatteren en gesprekken voeren over provinciale onderwerpen. Ook zal er voor de vergadering van de Provinciale Staten een kindervragenuurtje worden gehouden. Dit zal plaatsvinden rond 20 november, de dag van de rechten van het kind.

De provincie doet verder mee aan het initiatief ‘de Baas van Morgen’, waarin een leerling een dag met de algemeen directeur meeloopt. Bij veel Brabantse gemeenten zijn kinderburgemeesters benoemd.