Als coach helpt Lex Peeters rokers met stoppen: 'Veel mensen zijn bang om te falen'

BREDA - Voor Lex Peeters is oktober een drukke maand. Hij is stoppen-met-roken-coach bij Medipro en de aanvragen stromen tijdens Stoptober ieder jaar binnen. En daar is Peeters blij mee. "Niemand zou moeten willen roken."

Wie wil stoppen met roken kan daar in Nederland hulp bij krijgen die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. "Daar ben ik heel blij mee", vertelt Peeters. Hij is een coach die mensen begeleid met stoppen met roken via een traject van drie maanden. Daarbij worden ook medicijnen of nicotinepleisters ingezet. "Het feit dat die hulp én de medicijnen vergoed worden, maakt stoppen met roken in Nederland heel laagdrempelig."

Peeters is een groot voorstander van Stoptober en het is voor hem altijd een drukke maand. "Veel mensen die willen stoppen met roken, durven het niet zo goed omdat ze bang zijn dat ze zullen falen. En dat snap ik wel, want nóóit meer roken is een erg lange tijd." Door in te zetten op één maand niet roken, maakt Stoptober het stoppen minder lastig. "Het is echt een slimme campagne, omdat 28 dagen niet roken veel minder lastig klinkt dan helemaal stoppen. Maar in de realiteit zie je dat veel mensen ook na die maand geen sigaret meer aanraken." Want wie aan de start van het traject 20 sigaretten op een dag rookte, voelt zich na een maand stoppen minder vermoeid, is fitter én heeft een betere huid. "Als je die positieve veranderingen ziet, dan begin je niet meer zo snel."