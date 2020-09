Doorstroming Valkeniersplein moet beter, werkzaamheden starten 12 oktober

BREDA - Voor de veiligheid en een betere doorstroming komen er verkeersaanpassingen op het Valkeniersplein tussen de Fatimastraat en Prins Hendrikstraat. Het werk start op maandag 12 oktober 7.00 uur en duurt tot en met woensdag 14 oktober 18.00 uur.

Bredanaars die in de buurt van het Valkeniersplein wonen, zullen het wel herkennen: een drukke bedoening met een slechte doorstroom. Hier moet verandering in komen vindt de gemeente en dus vinden er binnenkort werkzaamheden plaats.

Verkeersaanpassingen

Om de doorstroming naar en vanaf het parkeerterrein te verbeteren, wordt de middengeleider (de harde verhoging in het midden van een weg tussen 2 rijrichtingen) tussen de Fatimastraat en de Prins Hendrikstraat versmald. Hierdoor wordt de strook voor linksaf richting de Fatimastraat langer. Er is dan meer ruimte voor auto’s die linksaf willen slaan. Ook de oversteekplaats voor de fietsers bij het parkeerterrein wordt verschoven. Het is daardoor veiliger in verband met het in- en uitrijdend verkeer van het parkeerterrein.

Bereikbaarheid

Tijdens het werk is het Valkeniersplein afgesloten tussen de Fatimastraat en Prins Hendrikstraat. Via een omleiding blijven bedrijven, woningen en het parkeerterrein bereikbaar. Borden geven de omleidingen aan. Omdat de weg tijdens het werk is afgesloten, is parkeren van maandag 12 oktober 7.00 uur tot en met woensdag 14 oktober 18.00 uur tussen de Fatimastraat en Prins Hendrikstraat ter hoogte van de oneven huisnummers 1 tot en met 17a niet mogelijk.