Man (31) rijdt rond op gestolen scooter: Blijkt ook verdachte in meerdere andere zaken

BREDA - Twee politieagenten hebben maandagavond rond 21.00 uur op de Bredaseweg in Breda een 31-jarige man uit Etten-Leur aangehouden op verdenking van diefstal van een scooter. Op het bureau bleek dat de man ook verdachte is in andere zaken.

Surveillerende agenten zagen de man, een bekende van de politie, op een scooter rijden. Hij had echter ook een fiets die hij met zich meevoerde. Op de Bredaseweg vroegen ze hem te stoppen zodat ze hem konden controleren. Uit die controle bleek dat de scooter waarop de man reed gestolen was en dat er die dag aangifte voor was gedaan. Daarop is de 32-jarige verdachte aangehouden.