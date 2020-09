Jongen (17) terecht na vermissing in Breda

BREDA - Een 17-jarige jongen is vermist in Breda. Via een burgernetmelding worden Bredanaars gevraagd uit te kijken naar de jongen die vanochtend rond 8.30 uur voor het laatst gezien is.

UPDATE: De jongen is sinds 14.30 uur terecht.

De jongen is vanochtend om 8.30 uur nog gezien in de omgeving van de Stationslaan. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

De jongen is 17 jaar en heeft blond haar. Hij draagt een zwarte broek, rode jas en rode schoenen. Hij is 1.91 meter lang en heeft een slank postuur met brede schouders. Hij heeft een moedervlek op zijn rechterwang.

Wie hem ziet wordt gevraagd 112 te bellen.