Een fles wijn kopen en daarmee vluchtelingen helpen? Het kan dankzij Marga uit Prinsenbeek

BREDA - Sinds 2017 reisde Marga Vermeulen al 3 keer af naar de vluchtelingenkampen op Lesbos. 29 september zou ze weer gaan voor tien dagen gaan, maar dit ging niet door vanwege corona. Bij de pakken neer gaan zitten deed ze niet, met een wijnactie haalde ze al 2000 euro op.

Het begon allemaal in 2016 met een feest zo vertelt Marga Vermeulen uit Prinsenbeek. ''Wij vinden zelf dat we het enorm goed hebben. Daarom besloten we tijdens dat feest geen cadeaus te vragen maar geld op te halen. In die tijd waren er al veel verschrikkelijke beelden van het Griekse eiland Lesbos te zien op TV. Zo zijn we uiteindelijk uitgekomen bij de Nederlandse hulporganisatie Because We Carry die zich inzet voor vluchtelingen op het Griekse eiland.''

Marga haalde dus geld op, maar daar bleef het niet bij. ''Geld ophalen is leuk en ook zeker belangrijk, maar dan heb je geld opgehaald en dan? Ik wilde echt iets betekenen voor de mensen daar. Naast het opgehaalde geld hebben ze ook mankracht nodig om de projecten op locatie te ondersteunen. Ik heb mijn research gedaan en wilde via Because We Carry helpen op het eiland zelf.

Drie keer reisde Marga vervolgens af naar Lesbos om daar te helpen. ''Ik ben er twee keer met mijn jongste dochter geweest en nog één keer alleen. We werkten vooral in opvangkamp Kara Tepe, waar kwetsbare vluchtelingen wonen in zogenoemde isoboxen, een soort containers, geplaatst door Because We Carry. Ten opzichte van tentjes is dit al beter, maar er zit geen verwarming of airco in. Als de temperatuur niet meezit is het nog steeds geen fijne plek om te wonen.''

Marga vertelt dat er in Kara Tepe ook activiteiten door Because We Carry worden georganiseerd. ''Er zijn leuke speluurtjes voor kinderen, maar ook voor volwassenen worden er activiteiten op poten gezet. Zo kunnen mensen daar toch een beetje hun gedachten verzetten.'' Door veel lokaal op Lesbos in te kopen, ondersteunt Because We Carry meteen ook de Griekse ondernemers, zo vertelt Marga. ''Er worden bij lokale ondernemers bijvoorbeeld verse producten ingekocht die in het kamp in de vorm van een ontbijtje weer aan de mensen worden uitgedeeld. Zo ondersteun je de vluchtelingen, maar ook de lokale bedrijven.''

Wijnactie

Marga is eind september – met steun van Aarts Wijnen in Prinsenbeek – een fundraisingsactie gestart waarin wijn besteld kan worden. Van elke verkochte fles gaat 4 euro naar Because We Carry. “De feestdagen staan over niet al te lange tijd weer voor de deur en daarvoor kopen veel mensen ook wijn in. Dus waarom nu niet alvast bij mij? Je steunt dan meteen het goede doel!” Inmiddels staat de teller voor Because We Carry al op 2000 euro.

Marga en haar man steken veel tijd in deze actie. Wanneer je een hele doos bestelt komen ze die hoogstpersoonlijk bij jou thuisbezorgen. ''De kosten van de brandstof zijn voor onze eigen rekening. Wij zijn er erg druk mee, maar ik vind dit doel erg belangrijk. Ik zou graag meer begrip voor de vluchtelingen willen creëren. Het zijn onze medemensen en iedereen verdient een veilige plek op deze aarde.”