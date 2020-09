Man aangehouden na ernstig ongeval A58 waarbij vrouw uit Teteringen (59) gewond raakte

TETERINGEN/ NISPEN - De politie heeft vanochtend bij het zware ongeval op de A58 ter hoogte van Sint Willebrord een 24-jarige bestuurder uit Nispen aangehouden. Hij veroorzaakte een aanrijding waarbij een vrouw uit Teteringen gewond is geraakt.

Door onbekende oorzaken raakte de bestuurder uit Nispen (24) rond 08.00 uur vanochtend een andere auto op de A58 ter hoogte van Sint Willebrord.. Die auto kwam tegen een boom terecht, sloeg over de kop en belandde in een sloot. De bestuurster (59) uit Teteringen is met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte, die alleen in de auto zat, reed met een afgebroken wiel door tot hij verderop tot stilstand kwam. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij wordt verhoord.

Het ongeval zorgde vanochtend voor een lange file op de A58 van Breda in de richting van Bergen op Zoom.