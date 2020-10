Nog twee dagen tot de Singelloop: Dit is hoe deze bijzondere editie eruit ziet

BREDA - Zondag is het weer zo ver. Dan vindt de Bredase Singelloop plaats in een alternatief coronaprogramma. Via een tracking app kunnen deelnemers hun eigen route lopen en worden zij gevolgd in deze tocht. Om 10:45 is het startschot. Maar hoe zit het nu precies en waar is het te volgen?

Hoe ziet de loop er uit?

Deelnemers kunnen meedoen aan de gebruikelijke lopen echter zal de locatie anders zijn. Zij kunnen kiezen voor de bekende afstanden van 5 kilometer, 10 kilometer, de halve marathon of alle afstanden achter elkaar: de officieuze Bredase Marathon. Om de coronamaatregelen te handhaven rennen deelnemers hun eigen route en vertrekken vanuit waar ze willen. Wel zijn er 35 herkenningspunten waar de deelnemers elkaar zouden kunnen passeren. Er doen dit jaar 3634 deelnemers mee. Nieuw dit jaar is de 5 km Walking & Wheeling. Speciaal voor bijvoorbeeld (sportieve) wandelaars, Nordic Walkers, rolstoelers en wheelers.

Hoe zit het precies met de app(s)?

Deelnemers aan de 5 kilometer, 10 kilometer en halve marathon (ook businessrun lopers) krijgen een GPS-gestuurde tracking app. Daarmee registreert de leiding gelopen afstanden en de tijd voor de klassementen. Daarnaast is er voor alle deelnemers de Singelloop 2020 Experience App. Die ‘loopt’ als het ware alle afstanden met je mee en laat je het gevoel van een normale Singelloop ervaren. Zo zitten er gejuich en aanmoedigingen in de app die deelnemers aan kunnen zetten tijdens hun loop. Hiervoor zijn audiofragmenten uit eerdere lopen gebruikt. Ook kunnen deelnemers kiezen voor het geluid van de bands die normaal langs het parkoers staan en tot slot zijn er de motiverende teksten van speakers Frans en Frans.

Waar is het te volgen?

Via BredaNu TV kun je live de registratie van de slotmanifestatie vanuit Princeville Hotel van der Valk volgen. Hierin zie je onder andere een terugblik op de dag, optreden van Het Feestteam, finish, medaillemoment en de uitreiking van de cheque van het Goede Doel 2020.

Vanaf 18:45 uur zijn er samenvattingen van de alternatieve Singelloop Breda & Omstreken 2020 te zien op Omroep Brabant TV.