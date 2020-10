Hoe Thibaud in deze lastige tijd zorgt voor positiviteit: 'We willen zoveel mogelijk mensen blij maken'

BREDA - De persconferentie van maandag heeft bij veel mensen voor teleurstelling gezorgd. Nu het virus bezig is met een opmars en de maatregelen strenger worden, is het soms lastig om positief te blijven. Toch is dat precies wat Thibaud van der Steen wil blijven doen. Met Breda Maakt Hij Blij zorgt hij al sinds het begin van de coronacrisis voor vrolijkheid en blijheid in Breda en ver daar buiten.

Ook voor Thibaud van der Steen was het even slikken toen hij maandagavond de nieuwe maatregelen hoorde tijdens de persconferentie. “Het is natuurlijk heel teleurstellend dat het slecht gaat en dat de maatregelen weer strenger moeten worden”, legt hij uit. “Daar baal ik wel flink van.” Toch wil hij niet blijven hangen in negativiteit. Want juist nu hebben mensen behoefte aan een beetje blijdschap. En die blijdschap, dat is precies waar hij met Breda Maakt mij Blij voor zorgt. “We zijn nu vier maanden bezig, en het is geweldig om te zien hoeveel mensen we vrolijk hebben kunnen maken én hoeveel verspilling we tegen hebben kunnen gaan.”

Acties

Thibaud richtte Breda Maakt Mij Blij op samen met Frank Haagen. Toen corona Nederland had bereikt, wilde het tweetal graag iets gaan doen om gedupeerden te helpen en tegelijkertijd mensen een beetje positiviteit te brengen. De eerste grote actie was die voor Boer Theo. Hij had 300.000 gladiolen over omdat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorging. Ook zette Thibaud zich afgelopen maand nog in voor de nonnen uit Oosterhout. Zij hadden door een geannuleerde bestelling 20.000 flessen wijn over.

“Beide acties waren echt een doorslaand succes”, vertelt Thibaud enthousiast. “Wat de acties gemeen hebben is dat het hele vrolijke producten zijn die je ook graag met anderen wil delen. Daardoor ontstaat er een soort sneeuwbaleffect. Wie een product via ons koopt is eigenlijk dubbel blij, namelijk voor de persoon die hij helpt én door het product dat hij koopt. En doordat het geen grote bedragen zijn, kun je ook gemakkelijk een paar extra flessen of bossen kopen om cadeau te doen. Zo maak je ook weer anderen blij.” Dat laatste zag Thibaud zowel bij de gladiolen als de wijn veel gebeuren. “Het is geweldig om te zien dat zoveel mensen een extra bosje kochten of doneerden, of een hele doos wijn kochten om ook hun vrienden en familie weer blij te maken. Zo bereiken we enorm veel mensen.”

Internationaal

Het succes van Breda maakt mij Blij is breder dan alleen Breda. Ook landelijke media pakten de acties groots op, waardoor bestellingen uit heel het land binnen kwamen. En ook de aanvragen voor hulp komen uit de wijde omgeving. “We kregen zelf een vraag voor hulp van paters uit Engeland!” Toch wil Thibaud daar niet meteen op inspringen. “Het heet natuurlijk Breda maakt mij blij. Dus het lijkt ons heel erg leuk om acties te blijven opzetten die echt uit onze regio komen.”

Ken jij iemand die nog wel wat hulp kan gebruiken? En past zijn of haar probleem goed bij Breda Maakt Mij Blij? Neem contact op met Thibaud en Frank via de website van Breda Maakt Mij Blij.