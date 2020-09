Bredase horeca moet een stap terug doen: Geen grote herfstterrassen

BREDA - Eind augustus maakte de gemeente Breda bekend dat de regels omtrent de extra terrasruimte die cafés hebben gekregen blijven gelden tot 1 januari 2021. Dat was goed nieuws voor de Bredase horeca, die daarmee in kon gaan zetten op grote herfst- en winterterrassen. Maar die plannen staan sinds gisteren in de ijskast, aangezien er voortaan nog maar 40 mensen op een terras mogen zitten.

Voor de horeca zijn de nieuwe, strengere coronamaatregelen een flinke klap. Niet alleen moet de horeca de deuren voortaan al om 22.00 uur sluiten, ook mogen er nog maar veertig mensen op een terras zitten. En dat gooit de winterplannen voor de horeca flink in de war.

De Bredase horeca liep juist voorop in de ontwikkeling van herfst- en winterterrassen. Al eind augustus verlengde de gemeente Breda de afspraken voor extra terrasruimte. Dat gaf de Bredase horecazaken de mogelijkheid om ook in het najaar in te zetten op grote terrassen.

Eén van de cafés die hoopte daar veel gebruik van te kunnen maken komende maanden is Biercafé de Huiskamer. Ook zij moeten een stap terug doen. "Toen op 1 juni onze deuren weer open mochten, beloofden wij jullie 1 ding. Het zou een fantastische (terras)zomer worden bij de Huiskamer. En dat werd het! Dankzij jullie werd het zelfs een zomer om nooit te vergeten", schrijft het café in een uitgebreid bericht. "Om die mooie momenten snel weer met elkaar te delen, zetten ook wij nu een stap terug.

Concreet betekent dat dat er bij de Huiskamer geen 400 maar 40 mensen op het terras mogen zitten en dat de plannen voor een winterterras voor nu on hold staan." De maatregelen raken het biercafé dus flink. Toch wil het café positief blijven. "Het is even schakelen, maar wij lieten eerder zien juist sterker en vol vertrouwen uit een moeilijke tijd te komen. Dus: doe alsof je thuis bent bij de Huiskamer, maar met net even wat minder mensen."

Extra terrassen

De extra terrasruimte in Breda houdt in dat er zo'n 6000 terrasstoelen beschikbaar zijn in de binnenstad. Die staan onder andere op plekken waar voor de coronacrisis nooit stoelen stonden, zoals op stoepen en voor het gemeentehuis. Zonder de extra ruimte zouden er maar 4500 stoelen op de Bredase terrassen passen. Wanneer de terrassen in Breda kunnen worden neergezet zonder de nu verplichte 1,5 meter afstand, zijn er normaal gesproken zo'n 10.000 beschikbare stoelen.