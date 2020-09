Meidoornstraat afgesloten na eenzijdig ongeval, bestuurder overleden

BREDA - De Meidoornstraat in Breda is afgesloten. Er heeft vanochtend een eenzijdig ongeval plaats gevonden. De bestuurder is overleden.

Een bestuurder is vanochtend rond 10.00 uur vanaf de Meidoornstraat over de stoep de Ahornstraat in gereden. Hier kwam de auto tegen de muur van een huis tot stilstand. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.

Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Er kwamen onder andere twee politiewagens, brandweer en een ambulance. De plek van het ongeval werd afgezet. Om 10.45 uur maakt de politie bekend dat de bestuurder is overleden.

De kruising is afgesloten voor verkeer.