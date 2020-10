Alleen vegan op de menukaart: 'Veel mensen proeven het verschil niet'

BREDA - Black & White Kafe is het eerste en enige veganrestaurant in Breda. ''Wij willen mensen niet overtuigen vegan te worden, maar wel laten zien dat de producten minimaal net zo goed zijn'', aldus manager Emilio Wille.

Black & White begon als een vegetarische lunchroom. ''Ik ben zelf in de keuken begonnen en dacht toen het is wel vreemd dat je geen dierlijk vlees gebruikt, maar wel dierlijke producten'' vertelt Wille. ''Die producten komen ook in aanraking met het proces dat wij juist willen vermijden. Ondanks dat het goed liep zijn we daarom van vega overgestapt op vegan.''

Er komen niet alleen gasten die vegan zijn laat Wille weten. ''Het is niet zo dat mensen die vegetarisch zijn of helemaal niet vegan of vega één keer komen en dan niet meer. Veel van deze mensen zien we vaker langskomen. Bij ons is ook voor ieder wat wils te bestellen. Een veel gehoorde reactie is dat het smaakverschil er niet is. Sommige mensen komen puur voor de salade. Anderen komen voor onze vegetarische saté en zij merken dan geen verschil met normaal vlees. Dit is ook precies wat wij willen. We gaan niet zeggen dit is fout en dit is goed, we willen mensen laten zien dat het anders kan. Het eten smaakt vaak net zo goed, dus waarom dan niet vegetarisch vlees?''

Voor mensen die niet goed weten ze zelf moeten koken zonder vlees heeft Wille nog wel wat tips. ''Wat wij veel doen in ons restaurant is het bereiden van Aziatische gerechten. Deze zijn over het algemeen al voller van smaak, waardoor je het vlees niet perse nodig hebt. Verder proberen we te koken met bepaalde vetten zoals van avocado of noten en iets waar proteïnen in zit. Dit zorgt voor een verzadigd gevoel. Soms moet je ook wat moeite steken in het gerecht en het net wat anders bereiden om die smaak te zoeken die je wel lekker vindt.''

