Guido Weijers furieus: 'Theaters zijn weer terug bij af'

BREDA - Bredanaar en cabaretier Guido Weijers is furieus over de nieuwe coronamaatregelen in theaters. Er mogen in binnenruimtes niet meer dan 30 mensen bij elkaar zijn. Op gemeenteniveau kunnen ontheffingen worden verleend, onder andere in Amsterdam gebeurd dit niet. Theaterzalen zijn hierdoor weer terug bij af.

''Ik snap iedereen. Ik zie ook veel mensen eigen rechter spelen en ongeduldig worden'' steekt Weijers op twitter van wal. ''Maar juist in het theater zit iedereen gewoon stil in een stoel op 1,5 meter afstand in een grote ruimte met een lage bezettingsgraad. Daardoor hebben we nul besmettingen. De overheid ziet dat en geeft daarom veiligheidsregio’s de mogelijkheid om theaters open te laten. We hopen dat de veiligheidsregio’s zich laten informeren en zien hoe veilig theaters zijn en gebruik maakt van de mogelijkheden.

Weijers is onder andere boos op burgemeester Femke Halsema. Amsterdam kiest ervoor om het maximum van 30 mensen ook in de theaters te handhaven “Theaters en ons fantastische publiek houden zich perfect aan de regels'', aldus Weijers. ''Grote ruimten met lage bezettingen, stilzittend op 1,5 meter, neuzen dezelfde kant op. De regering ziet dat voordeel… nu Amsterdam nog.”

Weijers vindt dat de cultuursector van zich moet laten horen. ''Het is een regelrechte schande. Ik verwacht vanavond of morgen bij Jinek, Op1 en De Vooravond toch echt dat de culturele sector nu eens van zich laat horen! Schande hoe we ons laten wegzetten! Beoordeel ons op veiligheid!”