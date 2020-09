Kogel door de kerk: Van Hooijdonk blijft bij NAC

BREDA - Sydney van Hooijdonk heeft de knoop doorgehakt en blijft dit seizoen bij NAC voetballen. Dat heeft de voetballer zelf bekend gemaakt via een filmpje op het Twitter-account van NAC.

"Beste supporters. Jullie waren er bij elke invalbeurt. Jullie waren er bij mijn eerste goals. Jullie waren er altijd." Dat is hoe het filmpje dat NAC vanavond op Twitter heeft geplaatst begint. Aan het woord is Sydney van Hooijdonk, de spits waarover de afgelopen dagen flink werd gespeculeerd of hij de club zou verlaten. Maar in het filmpje bevestigt hij het tegenovergestelde. De spits zal niet vertrekken bij NAC. "Het is nog veel te vroeg voor een afscheid. We gaan samen strijden voor promotie. Deze club hoort bij mij. Ik ben erbij. "

Sydney van Hooijdonk heeft nog een contract tot het einde van dit seizoen. Beide partijen hebben de intentie naar elkaar uitgesproken om een samenwerking voor een langere periode aan te gaan, laat NAC weten. De gesprekken hierover worden in de aankomende periode hervat.