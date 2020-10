Transformatie campus BUas winnaar BLASTprijs 2020

BREDA - De transformatie van de campus BUas is gisteravond door de jury unaniem uitgeroepen tot winnaar van de BLAStprijs 2020. “Een overtuigende winnaar”, aldus het juryrapport. Thema van de prijs was dit jaar ‘Beste publieke gebouw’.

