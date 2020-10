Een prachtig plaatje: Roel en Marita trouwen ‘gewoon’ in coronatijd

BREDA - Dat de coronaregels weer zijn aangescherpt kwam voor Roel en Marita extra vervelend uit aangezien zij gisteren hun bruiloft gepland hadden staan. Ineens mochten ze vrijwel niemand meer uitnodigen. Toch wisten zij er het beste van te maken en stapten ze in het huwelijksbootje.

Alle tegenslagen konden Roel niet deren. ‘’Gisteren was ik echt heel blij! De afgelopen dagen waren zeker niet leuk. Je hebt te maken met onzekerheid en moet de dag veel bijstellen, maar toen het eenmaal zo ver was, was het nog steeds een hele mooie dag voor ons.

‘’We werden eerst aangekleed bij en door bruidsmodewinkel Santerello die alles hebben geregeld voor ons en de kids’’ vertelt Roel. De ceremonie was bij het gemeentehuis op de Markt in Breda. Het was een heel intieme bruiloft met een klein clubje mensen. ‘S avonds zijn we nog een hapje gaan eten met onze ouders en ceremoniemeesters.

Gasten

Ondanks al het moois was het aantal gasten wel een probleem. ‘’Alleen tijdens de ceremonie mochten er dertig mensen aanwezig zijn, daarna niemand meer. Ja, drie personen dan. Dat is dus wel heel jammer.’’ Roel geeft aan wel nog even getwijfeld te hebben over het laten doorgaan van de bruiloft. ‘’We hebben er wel even aan gedacht het uit te stellen, maar we wilden gisteren echt gewoon trouwen.’’