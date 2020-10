Speurtocht voor ouderen tegen corona-eenzaamheid: ‘Met kleinkinderen zoeken naar hondje Tommy’

BREDA - Website Nanny Nina komt in de herfstvakantie met een speurtocht voor ouderen. Om de eenzaamheid, zeker in Corona tegen te gaan kunnen ouderen op zoek naar hondje Tommy. Er valt ook nog een prijs te verdienen met de speurtocht, een weekendje in Hof van Saksen.

“We merken dat veel gezinnen en opa’s en oma’s het moeilijk hebben in deze corona tijden”, aldus Nanny Nina. “In het geval van de opa’s en oma’s ligt de eenzaamheid op de loer nu bezoek en oppassen gevaarlijke activiteiten zijn geworden.” Met deze speurtocht hoeven zij niet fysiek mee. De kinderen kunnen ze videobellen en meenemen tijdens de speurtocht in de binnenstad van Breda.

Het verhaal van de speurtocht

Tommy het hondje is dinsdagavond voor het laatst gezien in de buurt van het ijswinkeltje in Breda. Het is een witte labrador met een rode halsband om zijn nek. Hij is totaal ongevaarlijk en is te herkennen aan een zwarte vlek bij zijn neusje.

Om erachter te komen waar het hondje zou kunnen zijn is de fictieve eigenaresse van Tommy geïnterviewd, staat op de blog. “We zijn ons hondje Tommy nu al sinds gisteravond kwijt! Ik was hem aan het uitlaten maar lette even niet op, en toen schoot hij ervandoor. Arm ding, hij heeft het vast koud. We kunnen alle hulp gebruiken die er is in Breda om hem terug te vinden. Willen jullie mij alsjeblieft helpen het met zoeken naar mijn lieve hondje Tommy? Ik mis hem namelijk heel erg!” De eigenaresse van het vermiste hondje heeft wat aanwijzingen voor je om de speurtocht te lopen. Ze kan zich nog 6 plekken herinneren waar ze vaak in Breda met Tommy loopt.

Bredase kinderen kunnen samen met hun grootouders op zoek naar Tommy. Meedoen kan via de link https://nannynina.nl/speurtocht.