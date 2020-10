Hoofdtrainer NAC mogelijk besmet met corona, niet aanwezig bij duel met Jong Ajax

BREDA - De hoofdtrainer van NAC zit vrijdagavond niet op de bank tijdens het duel met Jong Ajax. Dat meldt NAC. Uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat Maurice Steijn mogelijk in aanraking is geweest met iemand die besmet is met het COVID-19 virus.

Steijn verblijft momenteel in thuisquarantaine. In de tussentijd is de hoofdtrainer getest tijdens de wekelijkse testen bij NAC. De uitslag van deze test is momenteel nog niet binnen, maar los van de uitslag hiervan zal de trainer alsnog in quarantaine moeten verblijven. Hij mist hierdoor in ieder geval het duel tegen Jong Ajax van aanstaande vrijdag.

Assistent Hans Visser zal vrijdagavond de honneurs waarnemen.