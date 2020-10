Chassé Theater onderdeel van ontheffing: Aangepast bezoekersaantal van boven 30

BREDA - De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft gisteren besloten dat het Chassé Theater een aangepaste capaciteit in het aantal bezoekers mag hanteren. Dit betekent dat de voorstellingen vooralsnog ‘gewoon’ door gaan. “Uiteraard houden wij ons aan de vernieuwde maatregelen om je bezoek zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen”, laat het Chassé weten op de website.

Het Chassé Theater heeft in totaal drie zalen. Twee van deze zalen hebben een normale capaciteit van ruim boven de 600 stoelen. En dan is er nog een kleine. De komende tijd kunnen alle voorstellingen doorgaan met alle gestelde maatregelen. In de grote theaterzaal kunnen maximaal 400 mensen, in de middenzaal 175 en voor de kleine theaterzaal geldt een maximum van 30 mensen.

Bezoekers van Chassé wordt verzocht om het advies om een mondkapje te dragen op te volgen. Op het moment dat je bij je plaats aankomt kun je het mondkapje weer afdoen. Wanneer jij of iemand uit je huishouden last heeft van (eventuele) coronagerelateerde klachten verzoekt het Chassé mensen thuis te blijven. Wanneer iemand 24 uur klachtenvrij is, mag hij of zij weer langskomen. Indien het helemaal niet mogelijk is te komen zijn de tickets te annuleren via de website

Na de theatervoorstelling dienen de bezoekers de zaal onder begeleiding van de medewerkers te verlaten.