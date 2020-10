Run op mondkapjes na advies Rutte, ook Bredase Glenn (27) ontvangt meer bestellingen

BREDA - Sinds het Tweede Kamerdebat van woensdag is er een run op mondkapjes ontstaan. Tijdens het debat gaf Rutte het dringende advies voor het dragen van mondkapjes in openbare ruimten. Vandaag wordt besloten of het dragen hiervan verplicht wordt gesteld in heel het land. De Bredase Glenn maakt mondkapjes en ook hij merkt dat het steeds drukker wordt.

“Ik zie steeds meer mailtjes binnenkomen in mijn mailbox”, laat de Bredanaar weten. “Het was even een tijdje rustig, maar mensen willen zichzelf toch weer verzekeren van een kapje, mocht het morgen verplicht worden.” Glenn maakt mondkapjes met vlaggen van landen er op en mondkapjes tegen racisme. “Ik ben van plan om ook nog andere kapjes te gaan maken en is druk bezig nieuwe stoffen te bestellen, laat hij weten. “Ik ben benieuwd hoe druk het morgen wordt, als duidelijk wordt dat het dragen van een mondkapje verplicht wordt.”

De Bredanaar gaat binnenkort ook uitbreiden met zijn eigen kledingmerk.

Donderdag werd bekend dat op alle Bredase middelbare scholen een mondkapjesplicht wordt ingevoerd. Dit werd onder andere besloten door Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda. Deze maatregel gaat verder dan het dringende advies van Mark Rutte. Wellicht dat de run op mondkapjes dus nog wel groter wordt.