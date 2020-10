Wedstrijdsecretaris Singelloop verrast met koninklijke onderscheiding

BREDA - Burgemeester Paul Depla verraste vandaag de Etten-Leurse Gerard Bosch met een Koninklijke onderscheiding, secretaris van de singelloop. Bosch was 25 jaar lang wedstijdsecretaris, maar legt deze functie nu neer. Hij gaat verder als de secretaris van het bestuur. De uitreiking vond plaats in Hotel Van der Valk op de Princenhagelaan 5 en startte om 17.30 uur.

Bosch is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat. Hij is al sinds 1995 betrokken bij de Bredase Singelloop. Hij is verantwoordelijk voor de inschrijvingen, de uitreiking van de startnummers en de verwerking van de uitslagen. Bosch voert het wedstrijdsecretariaat met een team van zes vrijwilligers. Dankzij de inspanningen van Bosch worden de aanmeldingen van deelnemers sinds 15 jaar automatisch verwerkt.

Deelnemers

De laatste 10 jaar is het aantal deelnemers van de Singelloop explosief gestegen tot bijna 19000 deelnemers in 2018 en 2019, die worden aangemoedigd door zo’n 80.000 bezoekers. Bosch heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het makkelijker verwerken van deze aantallen door het professionaliseren en automatiseren van de wedstrijdadministratie.

In de rol van wedstrijdsecretaris draagt Bosch ook zorg voor de coördinatie rondom de familieloop. De familieloop is een belangrijk onderdeel binnen de Bredase Singelloop, met bijna 3500 kinderen van diverse basisscholen in Breda en omgeving. Bosch onderhoudt daarvoor het gehele jaar contact met de coördinatoren van de verschillende basisscholen.