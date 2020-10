Vanaf maandag moeten Bredase scholieren verplicht een mondkapje dragen

BREDA - De leerlingen van alle Bredase middelbare scholen moeten vanaf maandag verplicht mondkapjes dragen. Dat is donderdag besloten door Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda. Deze maatregel gaat verder dan het dringende advies van Mark Rutte.

Tijdens een Tweede Kamerdebat eerder deze week gaf premier Mark Rutte het dringende advies voor het dragen van mondkapjes in openbare ruimten. De scholen in Breda gaan dus een stapje verder met de invoering van een plicht. SKVOB wil hiermee duidelijkheid verschaffen. De verplichting geldt binnen de school, maar niet in het klaslokalen.

Vanuit de SKVOB ligt er nog geen batterij aan sancties klaar voor wanneer leerlingen geen kapje dragen. “We gaan uit van het gezonde verstand van ouders en leerlingen”, laat Buddingh, voorzitter van het college van bestuur van SKVOB weten. “Ik voorzie daarin geen problemen.”