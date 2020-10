Het is Dierendag: 10x de liefste huisdieren uit Breda

BREDA - Het is dierendag! Vandaag worden alle dieren in Breda een beetje extra verwend. Wij deden een oproepje met de vraag aan Bredanaars om de liefste, leukste en schattigste foto’s van hun huisdieren te delen. Hier zie je onze tien favoriete inzendingen!

Op dierendag worden dieren altijd extra verwend. Maar niet voor alle huisdiereneigenaren zit die mogelijkheid er financieel in. De nieuwe dierenvoedselbank helpt hen. Lees hier meer over dat bijzondere vrijwilligersinitiatief!

1. Dit is Benji! Het eerste hondje van Anette Baay. “Een dik jaar is hij in mijn leven. Als ik hem aankijk dan smelt ik. Benji is lief, slim, grappig en een levensgenieter. Hij maakt niet alleen mij blij, maar ook vele anderen. Op deze foto zit hij flink onder de modder. Zelfs dan is hij om op te vreten.”

2. Wat een plaatje! Dit zijn Miwi en Eusie. De liefste en leukste poezen, aldus hun baasje. “Miwi is een klein Divatje en Eusie is echt een schattig kneusje. Beiden van een andere nestje maar owzo dol op elkaar.”

3. Kijk eens aan! De eigenwijze en erg grappige cavia, Jip van Viola de Bruijn.





4. Wow kijk die kleuren van Chica! Chica is de edelpapegaai van Iris van Dongen. “Chica is een lief beestje en ze komt heel graag bij je zitten en ze houdt van aandacht, verder loopt ze graag rond in de woonkamer tussen de hondjes.”

5. Dushi is de grote steun en toeverlaat van Ruud op de Weegh. Wat een schatje! “Ze heeft mij al twee keer uit een depressie gehaald en wijkt geen moment van mijn zijde”, vertelt Ruud. “We praten samen een eigen taal. En met haar manier van stilzitten en mij met grote droevige ogen aankijken als ik naar buiten ga, dan smelt ik weg. Voor een poes is zij uiterst intelligent dat heeft ze al diverse keren bewezen. Het leuke is dat iedereen het opvalt hoe lief ze voor mij is. We kunnen gewoon niet zonder elkaar.”

6. Hey, dit is Woef! De liefste en trouwste hond die Lotte Baauw zich maar kan wensen. En wat een mooi kiekje hier in ons mooi Breda.

7. Ahh... Kijk hoe schattig Stamper van Kelly van Alphen is! “Stamper mijn allerbeste maatje ik heb hem nu 3 jaar. Hij heeft een verhuizing in tussentijd gehad en hij is er alleen maar liever geworden. Hij is er altijd als ik vrolijk ben als ik verdrietig ben en ook om gewoon lekker mee te kletsen....”

8. Haha zie jij Buddy? Buddy is het hondje van Larice Dielemans. En hij is toch om op te eten...

9. Dit zijn Elmo en iejoor van Kayleigh Kester. “Nu liggen ze nog lekker lief naast elkaar, maar normaal gesproken rennen ze altijd achter elkaar aan.”

10. Kijk Bobby en Nero van Maria Lopulalan eens lekker kroelen. “Het zijn echt vrienden voor het leven”, aldus Maria.