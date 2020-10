Geen drukte langs dranghekken, maar de Singelloop is begonnen

BREDA - De Singelloop is weer begonnen vandaag. Om 10:45 uur werd het startsignaal gegeven voor de ruim 3600 deelnemers. Dit jaar geen drukte langs de dranghekken. Deelnemers zijn overal in de stad te zien en zelfs daarbuiten. Ze lopen namelijk hun eigen route.

Het is een ietwat vreemde gewaarwording, de Singelloop is begonnen, maar de stad is leeg. Geen route met duizenden deelnemers of hordes toeschouwers die de hardlopers aanmoedigen. Toch ging het evenement rond om 10:45 uur van start in een alternatieve variant. Deelnemers kiezen namelijk hun eigen route en kunnen via een GPS systeem hun afstand en tijd laten bijhouden door de leiding. Daarnaast maken sommige deelnemers gebruik van de Experience app die ervoor zorgt dat deelnemers toch nog het gevoel hebben dat ze aangemoedigd worden.

Het is niet lastig de hardlopers te herkennen, ze dragen namelijk een startnummer waar ook hun naam op staat. Op het einde van hun rit kunnen zij een speciaal ontworpen medaille omhangen. Deze hebben ze vooraf al thuis ontvangen.

Vanaf 16.30 uur zend BredaNu TV de slotmanifestatie vanuit Princeville Hotel van der Valk uit. Hierin zie je onder andere een terugblik op de dag, optreden van Het Feestteam, finish en medaillemoment en de uitreiking van de cheque van het Goede Doel 2020. Vanaf 18.45 uur komen er ook nog samenvattingen van de Singelloop Breda op Omroep Brabant TV