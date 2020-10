Rietdijk wordt een fietsstraat: Afgesloten voor al het doorgaande verkeer

BREDA - De werkzaamheden aan de Rietdijk zijn deze week begonnen. De Rietdijk krijgt de inrichting van een fietsstraat. De werkzaamheden duren naar verwachting tot november. De weg is afgesloten voor al het doorgaand verkeer

De Rietdijk krijgt de inrichting van een fietsstraat. Dit is een straat waar de auto’s ‘te gast’ zijn. Zo wordt er meer veiligheid voor de fietsers gecreëerd De klinkers worden vervangen door rood asfalt, er wordt verharding aangebracht in de bermen en er komt een nieuwe belijning.

Voor al het doorgaand verkeer is de weg geheel afgesloten tussen de Venuslaan en de Achter Emer. Er is een aparte fietsomleiding via het Gouden Muntenpad, Burgstedreef en Moerenpad.

Aannemer

Aannemer BAM Infra B.V. uit Breda voert het werk uit. De aannemer brengt de bewoners en bedrijven op de hoogte van de planning van het werk en de bereikbaarheid van de percelen. Naar verwachting is het werk voor november 2020 klaar.