Weerbericht Breda: ‘Herfstig begin van oktober’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 2 oktober en de komende dagen.



Algemene luchtdrukverdeling

Over het westen van Frankrijk ligt een stormdepressie. Het brengt windstoten van orkaankracht in Bretagne. Zo een vaart loopt het in Brabant niet, maar we krijgen er wel een staartje van mee. De komende dag zullen fronten en buienlijnen van genoemde stormdepressie rondom de zuidelijke Noordzee gaan ronddwalen.



Verwachting voor vrijdag 2 oktober 2020

Het is in de loop van de grijs bewolkt geraakt met soms wat gespatter. Tijdens de avond en de nacht naar zaterdag volgt wat regen. De oosten- tot zuidoostenwind is matig, gemiddeld 3 Beaufort. Maximumtemperaturen rond 15 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag

Zaterdag hangt er veel bewolking. Soms is er wat zon. Er kan een bui vallen. De zuidoostenwind is zwak met 2 Beaufort. Het kwik reikt naar 16 graden.

Zondag

Het is wisselend bewolkt en vrij winderig. De zuidenwind waait gemiddeld matig tot vrij krachtig met 4 of 5 Beaufort. In de buurt van buien kunnen sterkere windstoten kunnen voorkomen. Verder passeren er enkele lokale buien. De temperaturen schommelen rond de 15 graden en het voelt frisjes aan.

Maandag

Ook maandag is er vrij veel bewolking met weinig ruimte voor de zon. Nu en dan kan er wat regen vallen. De wind gaat terug naar 3 of 4 Beaufort, maar blijft in de zuidhoek hangen. Toch zal het niet warmer worden dan ca 14 graden.



Zonsopgang- en zonsondergangtijden voor vrijdag 2 oktober 2020

Zon op: 07:43 uur

Zon onder: 19:15 uur

Daglengte: 11:32 uur



Zo was het weer donderdag 1 oktober 2020

Maximumtemperatuur: 15,8 graden

Minimumtemperatuur: 11,4 graden

Neerslag: 11,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 2 oktober 2020 om 16:00 uur