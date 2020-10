NAC wint voor zesde keer op rij dankzij hattrick Van Hooijdonk

BREDA - NAC blijft na de zesde speelronde in de eerste divisie zonder puntenverlies. De ploeg van trainer Maurice Steijn won onder anderen dankzij een hattrick van Sydney van Hooijdonk met 4-0 van Jong Ajax.

Maurice Steijn was vandaag niet aanwezig in het Rat Verlegh Stadion. De hoofdtrainer is mogelijk in contact gekomen met een persoon die besmet was met het COVID-19 virus en zat dus in quarantaine. Assistent Hans Visser nam vandaag zijn taken over. De basisopstelling was op één plaats veranderd ten opzichte van vorige week. Huseyin Dogan werd vervangen door Nick Venema.

Van Hooijdonk zette NAC na 9 minuten op 1-0 dankzij een benutte strafschop na een handsbal van Terrence Douglas en kopte in de 32ste minuut de fraaie 2-0 binnen na een voorzet van Mounir El Allouchi.



NAC had ook na rust het betere van het spel en kwam in het slotkwartier dankzij een intikker Van Hooijdonk op 3-0. Nick Venema, die eerder met een harde volley de paal al had getroffen, maakte de 4-0 door de bal langs doelman Dominik Kotarski in de korte hoek de schieten.

Van Hooijdonk deelt dankzij zijn drie goals nu met Elías Már Ómarsson van Excelsior de koppositie van de topscorerslijst. Beiden staan op zeven goals.

NAC komt dankzij de zege op 18 punten uit 6 wedstrijden. Jong Ajax is de nummer 14 met 6 punten uit 6 wedstrijden. Volgende week staat de topper tegen De Graafschap op het programma.

Opstellingen:

NAC: Olij, Rutten, Riera, Rösler (86’ Adilehou), Mashart (72’ Noblejas), Immers, Malone (80’ Buffonge), Haye, El Allouchi, Venema (86’ Dogan), Van Hooijdonk

Jong Ajax: Kotarski, Rensch, Kasanwirjo, Musampa, Douglas, Llansana, Jensen (74’ Hansen), Regeer (58’ Pinas),Giovanni (58’Mendez), Ünüvar(58’ Rasmussen), Brobbey (86’ Warmerdam)