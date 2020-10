Ouderenuurtje bij supermarkten keert vanaf maandag weer terug

Supermarkten zijn volgende week op last van het kabinet twee keer per dag een uur alleen open voor ouderen en mensen uit kwetsbare groepen. Bijna alle supermarkten stellen een “ouderenuurtje” in tussen 07.00 en 08.00 uur ‘s morgens en kiezen daarnaast een ander uur uit dat bij de lokale situatie past.

De maatregel wordt ingevoerd bij supermarkten die ruimte hebben voor meer dan dertig klanten tegelijk. Kleine buurtsupers hoeven de maatregel niet in te voeren. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) noemt de door het kabinet opgelegde maatregel een “overhaast en ondoordacht besluit”.

“In veel supermarkten is het praktisch gezien niet haalbaar om midden op de dag de deuren te sluiten voor klanten die niet tot een kwetsbare groep behoren en klanten die op dat moment nog binnen zijn naar buiten te sturen”, schrijft het CBL op zijn website. Om die reden kiezen veel supermarkten voor de uren aan de randen van de reguliere openingstijden.

In het begin van de coronacrisis werkten ook veel supermarkten met speciale openingstijden voor kwetsbare klanten en volgens CBL bleek daar toen niet altijd behoefte aan te zijn. Ouderenbond ANBO noemt de maatregel “stigmatiserend en onnodig”. De bond vindt bovendien het gekozen tijdstip, tussen 07.00 en 08.00 uur ‘s ochtends, ongelukkig omdat veel ouderen dan thuiszorg krijgen.