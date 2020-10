Ina Adema geïnstalleerd als commissaris van de Koning

NOORD-BRABANT – Tijdens een speciale vergadering van Provinciale Staten is Ina Adema geïnstalleerd als commissaris van de Koning. Zij volgt Wim van de Donk op en is de 17e commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant.



In haar vorige functie was Ina Adema burgemeester van Lelystad. Zij is geboren op 3 juni 1968 in Amsterdam. Zij begon haar politieke loopbaan in Deventer als raadslid. In diezelfde gemeente was zij ruim zeven jaar wethouder. Van maart 2009 tot en met september 2016 was zij burgemeester van Veghel. Voorafgaand aan haar politieke loopbaan was ze werkzaam als jurist in het bedrijfsleven. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ina Adema is de opvolger van Wim van de Donk. Hij is sinds 1 oktober 2020 Rector Magnificus, tevens voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University.