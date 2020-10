Politie Zeeland-West-Brabant legt meer focus op cybercrime tijdens ‘Week van de Veiligheid’

BREDA - De politie Zeeland-West-Brabant sluit dit jaar aan bij de week van de veiligheid, die van 5 tot 11 oktober is. Hierbij richten zij zich op ‘digitale weerbaarheid’ met een cybercrimecampagne via met name social media.

Districtschef Wietske Muller is portefeuillehouder voor gebiedsgebonden politiezorg en digitaliseringpolitiewerk. Zij ziet het aantal digitale slachtoffers met de dag toenemen. “Door een hele week de aandacht op cybercrime te richten en dan vooral op de preventieve kant, willen we de kans pakken om onze burgers daarin weerbaarder te maken en hen de helpende hand toe te steken.”

Weerbaarheid

Het landelijke thema tijdens deze veiligheidsweek is weerbaarheid. In Zeeland en West-Brabant besteed de politie vooral aandacht aan enkele veelvoorkomende vormen van digitale criminaliteit: “Elke dag belichten we via onze social media-kanalen op facebook, twitter en instagram een incident, voorzien van tips om de weerbaarheid te vergroten”, vertelt Wietske. “In totaal worden zo zeven communicatiemomenten ingevuld over vriend in nood fraude, veilige kluisrekening fraude met spoofing, helpdeskfraude, geldezels, smishing, Marktplaatsfraude en gratis open wifi.”

Vragenuurtje livestream

Verder kunnen mensen op donderdagavond 8 oktober tussen 19 en 20 uur via een livestream vragenstellen over digitale weerbaarheid. De stream kan via een internetverbinding bekeken worden: www.politie.nl/youtube-zwb. Een panel van deskundige politiemensen beantwoordt de vragen.