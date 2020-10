Wegen NAC en cultheld Greg Leigh scheiden

BREDA - NAC en Greg Leigh hebben in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. Dat schrijft de Bredase club op haar website. De linksback gaf voorafgaand en na zijn verhuurperiode al aan last te hebben van heimwee wanneer hij ver van huis is. Leigh kan nu in zijn thuisland verder herstellen van zijn blessure en op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. NAC en Leigh gaan per direct uit elkaar.

Greg Leigh kwam 1 juli 2018 over van Bury FC en debuteerde direct bij de seizoensopening. Hij groeide in Breda uit tot publiekslieveling om zijn rushes langs de zijlijn en zijn tomeloze inzet. Tijdens de wedstrijd NAC – SC Heerenveen beleefde de linksback zijn hoogtepunt in het geel-zwart. In deze wedstrijd leverde hij twee belangrijke assists.

Na zestien wedstrijden in het eerste elftal van NAC, gaf Greg aan graag terug te willen keren naar de UK omdat hij last had van heimwee. Op 1 juli 2019 sloot de linksback aan bij Aberdeen, dat hem voor een jaar huurde. Afgelopen periode was Greg dichtbij een overgang naar Rotherham United, maar een blessure gooide roet in het eten.