Gewonde bij botsing met twee auto’s op Backer en Ruebweg

BREDA - Twee auto’s zijn zaterdagmiddag op de Backer en Ruebweg op elkaar gebotst. Een ambulance kwam ter plaatsen en behandelde een persoon.

Het is niet bekend of de persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd op een rijbaan afgesloten wat een flinke drukte opleverde.