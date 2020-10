Weerbericht Breda: ‘We krijgen veel buien te verwerken’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 5 oktober en de komende dagen.





Boven de Noordzee ligt een lagedrukgebied. De komende dagen circuleren daar allerlei buienlijnen en fronten omheen. De kans op regen is dus groot.



Verwachting voor maandag 5 oktober

Het is eerst algemeen bewolkt met regen. Dit trekt oostwaarts weg gevolgd door een wisselende bewolking. Daarbij zijn in de loop van de middag buien te verwachten. Plaatselijk met kans op een donderslag of wat hagel. De wind waait gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort uit het zuiden. Nabij buien zijn rukwinden mogelijk. Het is met een graad of 14 frisjes.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

Eigenlijk een herhaling van zetten van maandag. Eerst algemeen bewolkt met regen overgaand in een wisselende bewolking met lokale buien. De wind is nog steeds gemiddeld matig, maar gedraaid naar zuidwest. In de buurt van buien blijft de kans op rukwinden bestaan. Maxima tot 15 graden.

Woensdag

Het is dan de gehele dag wisselend bewolkt met nog steeds kans op enkele plaatselijke buien. De zuidwestenwind is gemiddeld matig en bij buien kunnen ook woensdag nog rukwinden voorkomen. Maximumtemperaturen tot 15 graden.



Zonsopgang- en zonsondergang tijden voor maandag 5 oktober 2020

Zon op: 07:48 uur

Zon onder: 19:09 uur

Daglengte: 11:21 uur



Zo was het weer zondag 4 oktober 2020

Maximumtemperatuur: 15,5 graden

Minimumtemperatuur: 9,7 graden

Neerslag: 1,8 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld zondag 4 oktober 2020 om 18:00 uur