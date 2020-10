VVD Breda: ‘Wachttijden voor coronatests lopen extreem op’

BREDA - Veel mensen laten zich testen op het coronavirus. En dat is een goed teken, aldus Sven Planken van VVD Breda. Planken is dan ook blij dat de GGD-teststraat in Breda blijft en nu een nieuwe plek gaat krijgen. Toch maakt de partij zich zorgen, want de wachttijden bij de GGD lopen flink op.



‘’We zien dat de problemen groter aan het worden zijn en dat baart ons echt grote zorgen’’, aldus Planken. ‘’Wachttijden lopen extreem op en mensen die zich willen laten testen moeten in sommige gevallen naar locaties ver buiten Breda. Zo zou het niet moeten zijn.’’

De partij wijst er op dat mensen snel duidelijkheid willen over het wel of niet besmet zijn. ‘’Dat geldt ook voor ondernemers wiens medewerkers in quarantaine moeten in afwachting van een testuitslag, maar die hun medewerkers niet thuis kunnen laten werken omdat ze bijvoorbeeld een productiebedrijf hebben. Om hun bedrijven door te kunnen laten lopen, zijn zij ook gebaat bij snelle doorlooptijden.’’

Tijd terugdringen

Planken vraagt zich af wat er in de afgelopen tijd is gedaan om de wachttijden terug te dringen, wat de gemiddelde wachttijd is en of er door het college overwogen wordt een extra teststraat in te richten.