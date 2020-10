Jan Kluytmans waarschuwt: ‘We zijn het beu, maar we moeten volhouden’

BREDA - Arts-microbioloog van Amphia ziekenhuis Jan Kluytmans is als lid van het Outbreak Management Team één van de experts die het kabinet adviseert over het coronabeleid. Hij schuift bovendien regelmatig aan bij Op1 om aan tafel mee de discussie over de aanpak te voeren. Wij legden hem vijf veel gehoorde stellingen voor over het virus.

‘Het maakt voor jongeren niet zoveel uit als ze corona krijgen, zolang ze maar afstand houden tot hun opa’s en oma’s.’

Jongeren krijgen over het algemeen milde klachten als ze corona krijgen. Maar dat is lang niet altijd het geval. Sommigen worden ernstig en langdurig ziek. Wel is het inderdaad veel minder ernstig dan voor ouderen. Je zou dus kunnen zeggen dat het weinig kwaad kan, als ze maar zorgen dat ze de ouderen niet besmetten. Het is de vraag of dat realistisch is als er heel veel besmettingen zijn onder jongeren. Het gaat dan over op de ouders en vervolgens kunnen die hun vader en moeder weer besmetten. We zien dat nu ook in de praktijk gebeuren. In de zomer beperkte het zich heel duidelijk tot de jongeren, maar de laatste weken komen er ineens ook veel ouderen bij en lopen de ziekenhuisopnames weer op.

‘In de buitenlucht is het risico op besmetting te verwaarlozen’

Buiten is de kans op overdracht veel minder dan binnen. Als je afstand houdt en thuis blijft als je ziek bent is het risico waarschijnlijk heel erg klein.

‘Door de nieuwe medicijnen is de kans dat je ernstig ziek wordt wanneer je corona krijgt verwaarloosbaar’

Dat is zeker niet het geval. Wel is de ziekte inmiddels beter behandelbaar. Hoe dat precies gaat uitpakken is nog niet helemaal duidelijk, maar het blijft een ernstige ziekte waarvan ook nog steeds veel mensen serieuze gevolgen ervaren.

‘Het aantal sterfgevallen is de laatste maanden niet meer hoog, dus het is onnodig dat we zo voorzichtig blijven’

Na de lockdown in maart en april was het virus vrijwel verdwenen en dat heeft ons in de zomer de ruimte gegeven om meer te doen. Daarmee is het virus echter gestaag opgekomen waarbij het nu in grote delen van het land weer zodanig veel voorkomt dat je de ziekenhuisopnames ook weer sterk ziet toenemen. Dat komt er een paar weken achteraan en daar verkijk je je makkelijk op.

’Als iedereen corona krijgt en immuun wordt, dan zijn we ervan af’

Groepsimmuniteit is een omstreden begrip bij Covid-19. Het is niet duidelijk of we kunnen vertrouwen op deze immuniteit en we zijn er sowieso nog heel ver vandaan. Nederland kiest ervoor om het virus zoveel mogelijk te bestrijden tot er een vaccin is. Op die manier wordt de schade door het virus zoveel mogelijk beperkt.

Wat is de boodschap die jij Bredanaars mee wil geven?

De bestrijding van corona is een moeilijke klus die we met elkaar zullen moeten klaren. Het vraagt veel van ons. We leveren vrijheden in, het bedreigt een aantal banen, we missen het contact met onze dierbaren en nog veel meer. Maar de enige mogelijkheid om dit te doen is om het samen te doen. We merken dat de situatie erg frustrerend is en dat veel mensen het gewoon beu zijn. Dat is heel begrijpelijk, maar het virus is nog niet weg. Integendeel, het neemt weer sterk toe. De verwachting is dat we in het voorjaar van 2021 over een vaccin zullen beschikken. We moeten het dus volhouden. Dat zal niet makkelijk zijn, maar samen kunnen we dit als iedereen zijn bijdrage blijft leveren.