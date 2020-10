Auto van vermiste Nadir uit de Mark getakeld, lichaam aangetroffen

BREDA - De auto die vanmiddag uit de Mark bij de Markkade is getakeld is van de vermiste Nadir Faassen. Dat heeft de politie bevestigd. Ook is er een lichaam aangetroffen in het water.

De politie kan nog niet officieel bevestigen dat het gevonden lichaam van de vermiste Nadir is, maar op Facebook heeft de familie van Nadir de dood van de 25-jarige jongen bevestigd. Ook de Barbier, het restaurant waar Nadir werkte, heeft verslagen gereageerd op de dood van Nadir. "Woorden schieten tekort... Vol verslagenheid en verdriet moeten we mededelen dat onze geliefde collega en vriend Nadir is overleden door een tragisch ongeluk. Veel te vroeg. Veel te jong. "

Vermissing

De 25-jarige Nadir Faassen uit Breda was sinds woensdagavond 30 september vermist. Om 03.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag verliet hij een café in het Bredase centrum, waarna hij niet meer gezien is. Faassen woonde en werkte in Breda, maar komt uit Terheijden.

De grijze auto van Nadir werd vanochtend in het water langs de Markkade aangetroffen door duikers. Er werd op die plek in het water gezocht omdat er op de weg bandensporen waren aangetroffen.