Auto komt op zijn kop terecht bij de Rijsbergseweg

BREDA - Maandagmiddag is een bestuurster van een auto door een nog onbekende reden in het gras gereden aan de Rijsbergseweg in Breda. Hierbij kwam ze met de auto op zijn kop tot stilstand. Omdat er mogelijk brandgevaar aanwezig was, kwam de brandweer ter plaatse om het voertuig na te kijken.

Rond half twee vanmiddag kwam er bij de alarmcentrale een melding binnen over een voertuig dat over kop was geslagen. Een ambulance kwam ter plaatse. De bestuurster van het voertuig is om nog onduidelijke reden het gras op gereden waarbij het voertuig op zijn kop terecht kwam. De vrouw is vervolgens in een ambulance gecontroleerd op verwondingen of eventueel letsel.

In verband met eventueel brandgevaar rukte ook een brandweerwagen uit. Brandweerlieden hebben het vnagekeken. Een berger zal het voertuig takelen.



PERRY ROOVERS