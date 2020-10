Joshua Bohui verlaat NAC transfervij

BREDA - Joshua Bohui en NAC hebben in goed overleg besloten om uit elkaar te gaan. De 21-jarige buitenspeler had nog een contract tot het einde van dit seizoen, maar dat wordt nu ontbonden. ‘’Joshua kan nu als vrije speler op zoek naar een nieuwe club’’, laat NAC op de website weten.

Joshua Bohui kwam in juli 2019 over van Manchester United. De geboren Londenaar moest vanwege een blessure tot november wachten op zijn debuut voor de Bredanaars. In totaal kwam hij in zijn eerste seizoen tot vier wedstrijden. Bohui maakte één goal in acht wedstrijden voor NAC. In de eerste wedstrijd van dit seizoen tegen Jong AZ nam de vleugelspeler de 5-0 voor zijn rekening.

NAC laat op de website weten Bohui te willen bedanken voor zijn inspanningen voor de club. Verder wensen ze hem veel succes in zijn verdere carrière. Door het ontbinden van zijn contract heeft Bohui nu ruimschoots de tijd om een nieuwe club te vinden. Als transfervrije speler kan hij namelijk op elk moment bij een nieuwe club instappen.