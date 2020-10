Een avondklok in Breda? Burgemeester Depla snapt de oproep van de horeca wel

BREDA - Als het aan een groot deel van de Bredase horeca ligt, dan wordt er een avondklok ingevoerd. Op die manier worden illegale feestjes tegengegaan. Burgemeester Depla heeft begrip voor die oproep, maar wacht de adviezen van het OMT af.

De horeca zit momenteel in een zeer lastige situatie. Zij moeten de deuren om 22.00 uur sluiten. Die maatregel is genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar of mensen nu ook daadwerkelijk naar huis gaan, is zeer de vraag. Wanneer mensen na het sluiten van de horeca verder gaan met thuis feesten, kan het virus zich nog steeds verspreiden. En als het virus zich blijft verspreiden, zullen de maatregelen niet versoepeld worden. Verschillende afdelingen van de KHN pleiten daarom voor een avondklok om illegale feesten en daarmee de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Burgemeester Paul Depla begrijpt die oproep voor een avondklok. “We hebben natuurlijk bij onze zuiderburen gezien dat dit het waterbedeffect voorkomt. Het helpt de verspreiding van het virus enigszins onder controle te krijgen en is beter te handhaven. Het is een manier om samenkomsten op thuisfeestjes terug te dringen.” Wel plaatst Depla daarbij de kanttekening dat illegale feesten in Breda niet veel plaats lijken te vinden.

Zelf een avondklok invoeren, ziet de burgemeester niet zitten. Hij wil de adviezen van deskundigen afwachten. “Ik hecht er aan dat we ons als overheid laten leiden door adviezen van deskundigen. En ga ervan uit dat de regering op basis van die adviezen besluiten neemt en maatregelen toepast die we op lokaal niveau kunnen naleven.”