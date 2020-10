Snelheidsduivels op de bon bij werkzaamheden A16

BREDA - Bij wegwerkzaamheden op de A16 zijn vannacht meerdere bestuurders op de bon geslingerd. Eén automobilist moest zijn rijbewijs inleveren.

Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de A16 wordt de snelheidslimiet verlaagd naar 70 kilometer per uur. Maar aan die verlaging hielden vannacht meerdere bestuurders zich niet.

Zo werden er forse boetes uitgeschreven aan bestuurders die 25, 39 en 49 kilometer per uur te hard reden. Ook werd het rijbewijs van een Franse bestuurder ingevorderd. Hij reed namelijk 135 kilometer per uur, wat neerkomt op 55 kilometer per uur te hard.