Konings investeert 20 miljoen in fabriek in Breda: ‘Nieuwe lijn met 60.000 blikken per uur’

BREDA - Drankenproducent en verpakker Konings uit Zonhoven gaat 20 miljoen euro investeren in een nieuwe blikkenlijn. Dat zal gebeuren in de vestiging in Breda. Op de nieuwe lijn zullen er per uur 60.000 blikjes van melk- en koffieproducten worden afgevuld.

Konings kocht in 2015 de fabriek in Breda van fruitsappenproducent Hero. “Op dit ogenblik draaien hier al twee afvullijnen voor petflessen en één voor brikverpakkingen”, zegt CEO Joris Brams. “Daar komt dus volgend jaar een blikkenlijn voor pH-neutrale melk- en koffieproducten bij, die maar liefst 60.000 blikjes per uur kan afvullen. Voor deze dranken volstaat pasteurisatie niet. Ze moeten gesteriliseerd worden. Dit werd nooit eerder toegepast met een dergelijke hogesnelheidsblikkenlijn. De nieuwe installatie in onze Nederlandse vestiging is met andere woorden een unicum.”

Blik is een sterk stijgend materiaal voor drankverpakkingen. “Het voorbije jaar groeide het gebruik van blik bij Konings met maar liefst 29 procent”, aldus Brams.

Konings zal de 20 miljoen volledig in de vestiging in Breda investeren. ‘’Het grootste deel van het bedrag wordt gebruikt voor de installatie van machines’’, zegt Jan van Reeth, manager van Konings. ‘’Daarnaast wordt een deel van het geld gebruikt voor het vernieuwen van het pand. Het vernieuwen van oude loodsen bijvoorbeeld.’’