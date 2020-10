Onderzoek naar doodsoorzaak Nadir Faassen(25) gaat nog heel de dag duren

BREDA - De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van de dood van Nadir Faassen. De 25-jarige man was sinds donderdag 03.00 uur vermist en werd maandag gevonden in het water langs de Markkade. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.

Er is nog geen duidelijkheid over de doodsoorzaak van Nadir Faassen (25). Dat laat de politie weten. Gisteren werd ‘s ochtends een auto door duikers gevonden in het water langs de Markkade. Daar werd op aanwijzen van de familie van de vermiste man gezocht, omdat er bandensporen te zien waren. Rond het middaguur werd de auto uit het water getakeld, en kon de politie bevestigen dat het inderdaad om de grijze Ford Focus van Nadir ging. Aan het einde van de dag werd bekend dat ook het lichaam van Nadir was gevonden.

De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Zo worden er camerabeelden uit de omgeving bekeken en zal er vandaag ook een onderzoek worden uitgevoerd op de auto van Nadir. De politie hoopt zo meer duidelijkheid te krijgen over hoe het kon gebeuren dat Nadir met zijn auto in het water belandde.

Die duidelijkheid zal er vandaag nog niet komen. “Het onderzoek duurt minimaal nog de hele dag”, aldus de politie.